إعلان

اليوم.. "الأنفاق" تختبر سحب الدخان لمحطة "مدينة العدالة" بمشروع المونوريل

كتب : محمد نصار

07:30 ص 13/10/2025

الهيئة القومية للأنفاق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

نوهت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب قد تم تحديد موعد إجراء اختبارات سحب الدخان التجريبية التحضيرية لمحطة (مدينة العدالة) بمشروع مونوريل شرق النيل وذلك اليوم الاثنين اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحاً.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المنطقة بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة القومية للأنفاق مشروع مونوريل شرق النيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: أكثر من 70% من الوجوه التي شاهدناها في مجلس النواب السابق لن تكون موجودة في المجلس المقبل
مجدي الجلاد: رئيس جديد للبرلمان وحكومة جديدة قريبًا