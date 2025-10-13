كتب- محمد نصار:

نوهت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب قد تم تحديد موعد إجراء اختبارات سحب الدخان التجريبية التحضيرية لمحطة (مدينة العدالة) بمشروع مونوريل شرق النيل وذلك اليوم الاثنين اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحاً.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المنطقة بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطة.