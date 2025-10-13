"مستقبل وطن" في المقدمة.. تعرف على حصة الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائمة بالمعينين في مجلس الشيوخ المصري، والتي تضم ١٠٠ نائب، ليكتمل بذلك النصاب القانوني للغرفة البرلمانية الثانية، والتي تضم ٣٠٠ نائب.

وتضمنت أسماء المعينين عددًا كبيرًا من أعضاء الأحزاب السياسية، حيث شملت قائمة المعينين 14 عضو من حزب مستقبل وطن ليصل إجمالي عدد نواب الحزب في مجلس الشيوخ 118 نائبًا، منهم 60 مقعدًا فرديًا، و٤٤ معد من خلال القائمة ليكون أعلى الأحزاب تمثيلا في مجلس الشيوخ وجاء عدد المقاعد التي حصلت عليها باقي الأحزاب على النحو التالي:

- حماة وطن ٧٢ مقعدًا منهم ٢٨ بالتعيين و٢٥ فردي، و١٩ قائمة.

- الجبهة الوطنية ٤٥ مقعد منهم ٢٣ بالتعيين ، و١٠ مقاعد فردي، و١٢ قائمة.

- حزب الشعب الجمهوري ١٤ مقعد منهم ٤ مقاعد بالتعيين و٥ مقاعد بالنظام الفردي ومثلهم بنظام القائمة.

وحصل المستقلين على ١١ مقعد بالتعيين - وحصل عدد من الأحزاب الأخرى علي ٢٠ مقعد بالتعيين.

يذكر أن النسبة التى حصلت عليها عدد من الأحزاب الأخرى قبل قرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء المعينين جاءت على النحو التالي:

- حزب المصرى الديمقراطي ٥ مقاعد قائمة وطنية.

- حزب العدل وحزب الإصلاح والتنمية على 4 مقاعد حزب الوفد وحزب التجمع على مقعدين لكل منهما.

- المؤتمر، وإرادة جيل، وحزب الحرية مقعد واحد.