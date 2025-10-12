إعلان

عمرو أديب: الرئيس السيسي استغل توقيت قمة شرم الشيخ لإثارة قضية سد النهضة

كتب : حسن مرسي

10:48 م 12/10/2025

الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن قمة شرم الشيخ التي ستعقد غدًا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكثر من 20 قائدًا عالميًا، ستكون حدثًا تاريخيًا يضع مصر في قلب المشهد الدولي.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن ترامب سيبدأ يومه بزيارة إسرائيل صباحًا للقاء الأسرى المفرج عنهم، مضيفًا أن هذا المشهد سيكون حاسمًا، حيث سيغضب ترامب إذا لم يتم تسليم الأسرى كما هو مخطط.

وأوضح أن خطاب ترامب في الكنيست الإسرائيلي سيلقى ترحيبًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن ترامب يسعى لتكريس صورته كـ"محرر الأسرى" و"صانع السلام" الذي أوقف الحرب في غزة.

وأضاف أن المشهد الثاني المهم في القمة هو اللقاء بين السيسي وترامب، تابعًا أن التنسيق المصري-الأمريكي كان محوريًا في الوصول إلى هذه اللحظة، مع إشادة فريق ترامب بدور مصر الأمني والسياسي.

وأشار إلى أن السيسي استغل توقيت القمة لإثارة قضية سد النهضة، قائلاً إن مصر، التي تقود حل الأزمات الإقليمية، تطالب بحل عادل لقضية المياه التي تمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري.

وتابع أن النظام الإثيوبي، الذي يخطط لبناء سدود جديدة دون حاجة فعلية، يهدد حصة مصر المائية، مؤكدًا أن السيسي يسعى لدفع الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها لحل هذه الأزمة في إطار القمة.

عمرو أديب قمة شرم الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي ترامب إسرائيل خطاب ترامب في الكنيست سد النهضة

