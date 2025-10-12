كتب- نشأت علي:

أعرب السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو-آسيوية، عن بالغ تقديره وامتنانه للقيادة السياسية المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصدور قرار تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ المصري، مشيدًا بثقة الدولة في اختياره ضمن تشكيل المجلس. وأكد العرابي أن هذا القرار يعكس إيمان القيادة بضرورة توسيع قاعدة المشاركة الوطنية والاستفادة من الخبرات الدبلوماسية والتشريعية في دعم مسيرة الجمهورية الجديدة.

وأوضح السفير العرابي، أن العالم اليوم بات يلتف حول رؤية القيادة السياسية المصرية في إدارة الملفات الإقليمية والدولية بقدر كبير من التوازن والفاعلية، مشيرًا إلى أن المكانة المتنامية لمصر على الساحة الدولية تمثل ثمرة لسياسات خارجية رشيدة استطاعت أن تحافظ على ثوابت الدولة المصرية وتُعزز من نفوذها الإقليمي والدولي.

وأضاف "العرابي"، أن مجلس الشيوخ يُعد غرفةً تشريعية ذات طابع استشاري وخبرة متخصصة، تتطلب كوادر قادرة على بلورة الرؤى العميقة وتقديم المشورة الموضوعية لصالح الوطن. وأكد أنه سيعمل على توظيف خبرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود في العمل الدبلوماسي، سواء من خلال رئاسته السابقة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أو خلال عمله سفيرًا لمصر في عدد من العواصم الكبرى، من أجل إثراء النقاش التشريعي وتقديم الدعم الفكري والسياسي للسياسات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز المصالح العليا للدولة المصرية.

وشدد السفير محمد العرابي، على أن تعيينه في مجلس الشيوخ يشكّل حافزًا لمواصلة العطاء في دعم رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الوطنية لضمان الاستقرار وتعميق التنمية المستدامة، وهي أهداف سيعمل على تحقيقها من موقعه الجديد في السلطة التشريعية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية الشاملة للتنمية والبناء.

يُذكر أن السفير محمد العرابي يتمتع بمسيرة دبلوماسية حافلة تمتد لأكثر من أربعين عامًا، شغل خلالها مناصب رفيعة من أبرزها وزير الخارجية المصري عام 2011، وسفير مصر في ألمانيا، فضلًا عن توليه رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ومشاركته في العديد من المبادرات الدبلوماسية الدولية والإقليمية. ويُعد العرابي من أبرز الشخصيات التي أسهمت في تطوير الدبلوماسية البرلمانية المصرية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، جامعًا بين الخبرة الميدانية في العمل الخارجي والرؤية الاستراتيجية في صياغة السياسات الوطنية.