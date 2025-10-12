أول تعليق من ياسر جلال بعد تعيينه في مجلس الشيوخ

عبر الفنان ياسر جلال، عن سعادته بتعيينه في مجلس الشيوخ المقبل، وفق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي صدر صباح اليوم، بتعيين 100 عضو من بينهم الفنان المعروف.

وقاتل: "يشرفني انضمامي لعضوية مجلس الشيوخ المصري.. بكل الحب والاحترام أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للفن والثقافة والمبدعين في بلدنا".

وأوضح جلال في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أشكر حزب حماة الوطن على الترشيح، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، وربنا يقدرني إني أكون واجهة مشرفة لزملائي الفنانين داخل المجلس.

وأوضح جلال في منشوره أيضا: "جود فنانين داخل مجلس الشيوخ شرف كبير وفرصة إن الفنان يكون له وجود وصوت مسموع في مجلس محترم زي ده، ويكون الفنان جزء من النقاش الوطني، مش مجرد متفرج من بعيد".

وأضاف الفنان ياسر جلال: الفن جزء من هوية البلد، وصوته لازم يكون موجود في كل مساحة بتتكلم عن مستقبلها.. أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون إضافة حقيقية، وأن أنجح في تمثيل الفنانين والمبدعين بالشكل اللي يليق بمكانتهم وبقيمة الفن المصري.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. المترو يغير مواعيده ويمد ساعات العمل استعدادًا لمباراة المنتخب

أجواء خريفية وأمطار خفيفة.. تعرف على طقس اليوم الأحد

وفد فني مصري يشارك في إعادة تأهيل جسور الخرطوم المتضررة من الحرب