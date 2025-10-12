حدث منتصف الليل| تفاصيل قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة السيسي وترامب.. ومجموعة زلازل تضرب شمال إثيوبيا
كتب- محمد شاكر:
الرئيس عبد الفتاح السيسي وترامب
شهدت ليلة أمس السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي..
السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عن انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام بعد غد الاثنين.
مجموعة زلازل تضرب شمال إثيوبيا اليوم.. هل تؤثر على سد النهضة؟ خبير يُجيب
أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن هناك زلزال ضرب شمال إثيوبيا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر على عمق 10 كم، مساء اليوم 11 أكتوبر 2025 الساعة 7:20 م بتوقيت القاهرة على بعد حوالى 600 كم شمال شرق سد النهضة.
أمطار قد تصل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد.
وزير الري يلتقى نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة بجمهورية سلوفاكيا
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بتوماس تارابا نائب رئيس الوزراء و وزير البيئة بجمهورية سلوفاكيا.
وزير الصحة يبحث مع شركة "دراجر" العالمية تطوير منظومة الصحة في مصر
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالسيد ستيفان دراجر، رئيس مجلس إدارة شركة "دراجر" العالمية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية في مصر، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات «قمة الصحة العالمية 2025» المنعقدة في برلين خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.