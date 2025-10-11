وصف الإعلامي تامر أمين الأسبوع المنقضي بأنه "أسبوع أكتوبري بامتياز"، معتبرًا أنه حمل في طياته معاني المجد والانتصار والفخر لمصر.

وقال أمين خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار": "كان أسبوع عزّ وافتخار مصري بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مؤكدًا أنه يوقن أن كل مصري رفع رأسه فخورًا بهذه الإنجازات.

وأضاف أمين أنه لا يتحدث فقط عن إنجاز السلام التاريخي، بل عن سلسلة إنجازات متتالية تحققت في أسبوع واحد.

وأوضح مقدم "آخر النهار": "ما شهدناه هو ثمرة عمل طويل وجهد شاق وكفاح مرير قامت به الدولة المصرية في كل المجالات".

وأكد الإعلامي أن إنجازات الأسبوع تشمل 4 محاور رئيسية، أولها الإنجاز التاريخي في إنقاذ السلام بين الفصائل وإسرائيل، وثانيًا صعود مصر لكأس العالم للمرة الرابعة، وثالثًا حصول السيد خالد العناني على منصب مدير عام اليونسكو، ورابعًا الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

ولفت إلى أن هذه الإنجازات تأتي بالتزامن مع رفع مؤسسة "مورجان" للتصنيف الائتماني لمصر، معتبرًا ذلك شهادة عالمية على صحة المسار.

وأضاف أمين: "لما تكون فيه حاجة كويسة هنقول كويسة.. واللي مش عاجبه يخبط دماغه في أقرب حيط"، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية كانت عجافًا بسبب ظروف خارجة عن الإرادة مثل جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية والحروب الإقليمية، لكن مصر تحملت ولم تنكسر.