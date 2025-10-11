نبيل فهمي: نحن إزاء تغيرات كبرى بعد انتهاء نظام توازن القوى

كتب- عمرو صالح:

قال نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن النظام الدولي الحالي تأسَّس عقب نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.

وأوضح فهمي، خلال كلمته بصالون ماسبيرو الثقافي، أن النظام الدولي قام على التوازن بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، وجرى الاتفاق على احترام مناطق النفوذ وتقسيم مناطق العمل.

وتابع وزير الخارجية المصري الأسبق: وقد انتهت الصفقة عام1991 ، والآن نحن إزاء تغيرات كبرى بعد انتهاء نظام توازن القوى.

وأضاف نبيل فهمي أن الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ليسوا الأقوى، وهناك ثلاث دول فقط من بين الأقوى، ولقد تغير هيكل القوة ولم يتغير هيكل مجلس الأمن.

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

تعرف على موعد شهر رمضان 2026

أجواء خريفية وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة