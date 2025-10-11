مشالي من بني سويف: سباق مع الزمن لإنجاز محطة كهرباء ضخمة تخدم "مستقبل مصر"

قالت محافظة الجيزة إنه بتاريخ الجمعة ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥، ورد بلاغ يفيد العثور على تمساح نيلي صغير الحجم أمام العقار رقم (٦٩ س) بمنطقة حدائق الأهرام.



وأضافت المحافظة، في بيان لها اليوم السبت، أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كلف حي الهرم بالتعاون مع الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع البلاغ؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.



وتابعت المحافظة بأنه على الفور انتقلت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة إلى محل الواقعة؛ حيث تم التقابل مع المبلِّغ (و. م)، المقيم بالعقار محل البلاغ، والذي أفاد أنه أثناء خروجه من العقار شاهد تمساحًا صغيرًا فقام بربط فكه بقطعة قماش ووضعه داخل غرفة مغلقة، لحين وصول الجهات المختصة.



ونوهت محافظة الجيزة بأنه بالفحص من قِبل اللجنة الموجودة بالموقع تبيَّن أن التمساح نيلي صغير الحجم يبلغ طوله من ٩٠ إلى ١٠٠ سنتيمتر تقريبًا، وقد تم السيطرة عليه من قِبل الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة، والإدارة العامة للحماية المدنية (الإنقاذ البري)، وحي الهرم، ومديرية الطب البيطري، ونقابة العاملين بالصيد البري.



وأفادت المحافظة بأنه تم تكميم التمساح وتسليمه إلى وحدة الحياة البرية التابعة لوزارة البيئة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار القواعد المنظمة للتعامل مع الكائنات البرية وحمايتها.



وأكدت محافظة الجيزة أن الواقعة تمت السيطرة عليها بالكامل، ولا تدعو للقلق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، مع متابعة الموقف؛ لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، والتأكد من سلامة البيئة السكنية للمواطنين .



وتُهيب محافظة الجيزة بالمواطنين عدم تربية أو اقتناء أي حيوانات أو كائنات برية ذات طابع مفترس داخل المنازل أو المناطق السكنية؛ لما تمثله من خطورةٍ على الأرواح والسلامة العامة، فضلًا عن مخالفتها القوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.



وتدعو المحافظة إلى سرعة الإبلاغ الفوري عن أية حالات مشابهة أو مشاهدات لكائنات غير مألوفة عبر الخطوط الساخنة أو الجهات المختصة؛ حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين والبيئة المحيطة.

