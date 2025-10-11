كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور مروان الرقاد، المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية.

وأعرب الدكتور سويلم، خلال اللقاء، عن حرص الوزارة على تطوير التعاون القائم مع المنظمة والتطلع إلى مزيد من الشراكات المثمرة في مجالات المياه، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة تخدم أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور مروان الرقاد، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الموارد المائية والري المصرية، مؤكدًا حرص الشبكة على تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وخلال اللقاء، سلّم "الرقاد"، رسالة من الأمير الحسن بن طلال إلى الدكتور هاني سويلم، تناولت سبل دعم وتطوير التعاون بين الجانبين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي.

كما جرى مناقشة الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات الجمعية العامة السابعة والثلاثين والاجتماع التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، المزمع عقدهما ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".

واستعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، خاصة في مجالات إدارة المياه، ومعالجة وإعادة استخدامها، وتطبيق مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus)، بما يعزز الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية.

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

تعرف على موعد شهر رمضان 2026

أجواء خريفية وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة