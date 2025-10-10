إعلان

عمرو أديب: قمة شرم الشيخ تتطور لـ"حفل عالمي" ومصر هي المفتاح والبوابة

كتب- حسن مرسي:

10:24 م 10/10/2025

الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن التدخل الشخصي المباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع أطراف إقليمية مؤثرة مثل مصر وقطر والسعودية وتركيا، هو العامل الحاسم لإنجاز الاتفاق وقف الحرب على غزة.

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "لقد تم إنجاز بعض الأمر بالفعل"، مشيرًا إلى أن التطورات تتسارع على مدار الساعة.

وتابع مقدم "الحكاية": "بينما كنا صباحًا نتحدث عن زيارة الرئيس الأمريكي لشرم الشيخ، فأنا أستطيع الآن أن أقول لكم إن العالم قادم إلى شرم الشيخ، لم يعد الأمر مقتصرًا على ترامب والأطراف المباشرة، بل أصبحنا نتحدث عن حفل عالمي كبير وتوقيع ضخم".

وأكد الإعلامي على الطابع الدولي للقمة المتوقعة، مشيرًا إلى مشاركة رؤساء أوروبيين ومنظمات عالمية وقيادات إقليمية، لافتًا إلى أن بنيامين نتنياهو لن يكون حاضرًا في هذا التجمع على الأرجح.

وتطرق أديب إلى تصريحات كونداليزا رايز وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، موضحًا أنها أكدت على أهمية معبر رفح وأن مسؤوليته تقع على عاتق الجانب المصري.

وتابع مقدم "الحكاية": "الدور المصري يبدأ ولا ينتهي... فمصر هي البوابة والمفتاح"، مؤكدًا أن مصر ستكون المسؤولة عن إدارة المعونات وتنظيم حركة الدخول والخروج للحالات الإنسانية فقط، وليس الحديث عن أي هجرة من غزة إلى مصر.

عمرو أديب اتفاق غزة مفاوضات شرم الشيخ غزة

