كشف محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، عن أرقام صادمة تُظهر وجود أكثر من 14,500 شهيد تحت الأنقاض، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وذلك نتيجة الدمار الهائل الذي طال المنازل والبنية التحتية خلال العدوان الإسرائيلي.

وأضاف بصل خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن طواقم الدفاع المدني تواجه تحديات جسيمة في تنفيذ مهامها الإنقاذية، موضحًا أنهم يعملون في ظل نقص حاد في الإمكانات والمعدات الثقيلة الضرورية لانتشال الجثامين وإنقاذ المحتجزين تحت الركام.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إلى وجود مخاطر إضافية تعيق عمليات الإنقاذ، مؤكدًا على وجود "شظايا عالقة ومخلفات حربية خطيرة للاحتلال تحت الأنقاض تتطلب تدخلًا عاجلاً"، لافتًا إلى أن الجهود البشرية وحدها لا تكفي لمواجهة هذه التحديات المعقدة.

وأكد بصل أن الحرب الشرسة في غزة دمرت كل شيء، بما في ذلك معدات الدفاع المدني الأساسية، مشددًا على أن استمرار هذا الوضع يهدد حياة آلاف ن سكان القطاع.

وشدد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، على ضرورة الاستجابة الفورية للمناشدات الإنسانية، وتوفير الدعم العاجل والمعدات الثقيلة لتمكين فرق الإنقاذ من لانتشال أكبر عدد ممكن من الجثامين في قطاع غزة.