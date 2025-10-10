الصحة: الخط الساخن 105 يقدم جميع الاستفسارات حول تطعيم الأنفلونزا

قالت وزارة الصحة والسكان في بيان لها إن الخط الساخن 105 يقم جميع الاستفسارات الخاصة بالحصول على تطعيم الأنفلونزا .

وتابعت وزارة الصحة والسكان في بيانها أنه يمكن التواصل مع الخط الساخن لتوضيح أقرب وحدة يمكن من خلالها تلقي لقاح الأنفلونزا .

وقالت: "الأنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الممرات الهوائية فى الرئتين، وتسبب الحمى وآلام فى الجسم، وسعال، وأعراض أخرى وهناك بعض الأطفال قد يحتاجون إلى دخول المستشفى للعلاج، لما تسببه الإنفلونزا فى بعض الأحيان من مضاعفات".

وأوضحت وزارة الصحة أن الجرعة نص مللى تؤخذ بالكتف كاملة من عمر ستة أشهر، ويحتاج الطفل إلى تكرار الجرعة إذا كان عمره من ستة أشهر لتسع سنوات ولم يسبق له التطعيم بجرعتين من قبل.

