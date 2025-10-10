الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بسبب تأثير كتل هوائية معتدلة، مشددة على أن هذا التراجع يؤثر على الأجواء خلال النهار والليل على حد سواء.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن وجود سحب منخفضة ومتوسطة إلى جانب منخفض جوي في الطبقات العليا يعزز هذا الانخفاض، مضيفة أن المنخفض الجوي ليس عميقًا لكنه يلعب دورًا في تحسين الأجواء.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية، مع طقس معتدل نهارًا يميل إلى الحرارة ظهرًا بسبب أشعة الشمس، مشيرة إلى أن محافظات الصعيد تشهد أجواء أكثر دفئًا نتيجة سطوع الشمس لفترات أطول.

وأشارت غانم إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة يكون أكثر وضوحًا ليلًا، خاصة في ساعات الفجر والصباح الباكر، مؤكدة أن القاهرة تسجل درجات حرارة صغرى بين 20 و21 درجة مئوية، بينما تنخفض إلى 17 أو 18 درجة في المدن الجديدة.

وأضافت أن هذه الأجواء المعتدلة تعكس استقرار الطقس في معظم أنحاء البلاد، قائلة إن هيئة الأرصاد تواصل متابعة الظروف الجوية لتقديم توقعات دقيقة تدعم سلامة المواطنين.