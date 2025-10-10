تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عباس شراقي: ارتفاع منسوب النيل تصريف يخضع لسيطرة كاملة وليس فيضانًا

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية، أن الزيادة في منسوب نهر النيل هذا العام لا تُعتبر فيضانًا بالمعنى التقليدي، مشددًا على أنها نتيجة قرارات إدارية مدروسة لتصريف المياه من السد العالي بناءً على احتياجات الزراعة.

وقال شراقي خلال مداخلة عبر قناة المحور، إن تدفق المياه في النيل يخضع لسيطرة كاملة عبر بوابات السد العالي، مضيفًا أن ارتفاع المنسوب يتم التحكم فيه بدقة لتلبية متطلبات المواسم الزراعية.

خبير: ترامب أنقذ إسرائيل من نفسها.. ونتنياهو يواجه اختبارًا صعبًا مع اتفاق شرم الشيخ

كشف الدكتور حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية، عن تعقيدات الموقف التفاوضي الحالي، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يجد سهولة في الانقلاب على اتفاق شرم الشيخ أو التملص من بنوده.

وأضاف الدجني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب دورًا محوريًا في إنقاذ إسرائيل من مأزقها، مشيرًا إلى أن تدخله الحاسم كان العامل الأبرز في الوصول إلى صيغة اتفاقية تضع حدًا لحرب استمرت لعامين كاملين.

مفيد شهاب: اتفاق شرم الشيخ أجهض مخططات التهجير وأكد على ريادة مصر الدبلوماسية

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة تاريخية نحو السلام العادل، مشددًا على أنه يعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بعد حرب استمرت أكثر من عامين.

وقال شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، إن فكرة التهجير إلى سيناء التي روجت لها بعض الأطراف انتهت تمامًا، مضيفًا أن مصر أحبطت هذه المخططات بحزمها الدبلوماسي وحمايتها لأمنها القومي.

بعد 733 يومًا.. شريف عامر: مصر تقود مسارًا دبلوماسيًا ناجحًا لوقف حرب غزة

أكد الإعلامي شريف عامر أن مصر حافظت على موقفها الثابت والهادئ أمام الشائعات التي روجتها مواقع التواصل الاجتماعي حول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مشددًا على أن هذه الادعاءات كانت محض أوهام لم تستند إلى أي حقائق.

وقال عامر خلال برنامجه "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، إن الأكاذيب التي تحدثت عن إقامة وحدات سكنية للفلسطينيين في سيناء في بداية الحرب على غزة لم تكن سوى محاولات للنيل من ثوابت مصر، مضيفًا أن سيناء ستبقى رمزًا للهوية المصرية ولن تُستخدم لتصفية القضية الفلسطينية.

خبير عسكري: اتفاق شرم الشيخ إنجاز عظيم يُضاهي انتصارات أكتوبر

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يُعد إنجازًا عظيمًا يُضاهي انتصارات أكتوبر، مشددًا على أن مصر كانت الراعي الأساسي لهذا الاتفاق الذي يعيد السلام إلى المنطقة.

وقال العمدة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، إن مدينة شرم الشيخ شكلت نقطة انطلاق تاريخية لمباحثات السلام، مضيفًا أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور توقيع الاتفاق تؤكد مصداقية مصر في دعم القضية الفلسطينية.

خبير سياسي: اتفاق غزة يُحبط أطماع إسرائيل التوسعية ويعكس نجاح الدبلوماسية المصرية

أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، أن الحرب في غزة كشفت عن الأعباء الثقيلة التي تكبدها الأطراف المعنية، مشددًا على أن هذه التكلفة دفعت الفلسطينيين وإسرائيل والولايات المتحدة إلى إعادة النظر في خياراتهم الاستراتيجية.

وقال عوض في مداخلة عبر سكايب على قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن تدخل إدارة الرئيس دونالد ترامب كان متوقعًا ومدفوعًا برغبته في احتكار الحلول السياسية، مضيفًا أن هذا التوجه يهدف إلى حماية إسرائيل من سياساتها المتطرفة وتعزيز اندماجها إقليميًا.