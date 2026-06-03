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وسط الدلتا للكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

كتب : محمد صلاح

04:05 م 03/06/2026

شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء

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أعلنت شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، برئاسة المهندس هاني نبيل سليمان، فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بها.

شروط التقديم على الوظائف بوسط الدلتا لإنتاج الكهرباء
وذكر الإعلان رقم (1) لسنة 2026، الذي أصدرته الشركة، أن الوظائف المطلوبة تشمل: رئيس قطاع شؤون المحطات بقطاعات الإنتاج، ومدير عام الإدارة العامة لصيانة الغلايات بقطاع محطة توليد كهرباء النوبارية.

وأوضحت الشركة أن شروط التقديم بالنسبة لوظيفة رئيس قطاع شؤون المحطات هي:

- الحصول على بكالوريوس الهندسة.
- خبرة لا تقل عن 16 عامًا بمجال العمل.
- قضاء مدة لا تقل عن سنة في وظيفة قيادية أو ما يعادلها.
- اجتياز البرامج التدريبية المقررة لشغل الوظيفة.

وأوضحت الشركة أن شروط شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لصيانة الغلايات تتضمن:

- الحصول على بكالوريوس هندسة
- خبرة لا تقل عن 15 عامًا بمجال العمل
- قضاء مدة لا تقل عن عامين في وظائف الدرجة الأدنى
- اجتياز البرامج التدريبية اللازمة.

وأكدت الشركة ضرورة استيفاء المتقدمين لشروط شغل الوظائف وفقًا للوائح المنظمة للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة، مع تقديم السيرة الذاتية وبيان بالإنجازات والمقترحات الخاصة بتطوير العمل، فضلًا عن المستندات المطلوبة.

وأوضحت أن طلبات التقدم تُقدم إلى قطاع الشؤون الإدارية والموارد البشرية بالشركة، على أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات يوم 17 يونيو 2026، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار المتقدمين بمواعيد المقابلات الشخصية وفقًا للقواعد المعمول بها.

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