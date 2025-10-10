أكد الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية، أنّ مفاوضات شرم الشيخ تمثل مرحلة مفصلية في مسار القضية الفلسطينية، موضحًا أنها جاءت في توقيت دقيق بعد حرب طويلة ومعقدة.

وأشار، إلى أن هذه المفاوضات ما كان يمكن أن تنجح في أي دولة أخرى سوى مصر، لأنها تمتلك الإرادة السياسية الحقيقية والمكانة الإقليمية التي تؤهلها لرعاية اتفاقات بهذا الحجم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المفاوضات ركزت في مرحلتها الأولى على ملف تبادل الأسرى، حيث سيتم الإفراج عن 250 أسيرًا من المحكومين بالمؤبد ومن الأسرى القدامى، وفقًا لمبدأ الأقدمية.

وأكد، أن الفصائل الفلسطينية طالبت بإدراج القائدين مروان البرغوثي وأحمد سعدات على رأس قائمة الإفراجات، لافتًا، إلى أنه سيتم إطلاق سراح 1700 أسير آخر من المعتقلين بعد 7 أكتوبر، بالإضافة إلى 22 طفلًا فلسطينيًا، في مقابل إطلاق سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا.

ولفتت، إلى أن الملف التفاوضي تضمن أيضًا الانسحاب الإسرائيلي من المدن الفلسطينية باستثناء بعض المناطق الحدودية مثل بيت لاهيا ومحور صلاح الدين، مع فتح جميع المعابر الرئيسية، وعلى رأسها معبر رفح، الذي بدأ الاحتلال بالفعل الانسحاب من محيطه تمهيدًا لإعادة تشغيله.