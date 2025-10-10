إعلان

أستاذ علوم سياسية: مفاوضات شرم الشيخ مفصلية ولم تكن لتنجح إلا بإرادة مصرية

كتب : حسن مرسي

12:30 ص 10/10/2025

الدكتور أسامة شعث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية، أنّ مفاوضات شرم الشيخ تمثل مرحلة مفصلية في مسار القضية الفلسطينية، موضحًا أنها جاءت في توقيت دقيق بعد حرب طويلة ومعقدة.

وأشار، إلى أن هذه المفاوضات ما كان يمكن أن تنجح في أي دولة أخرى سوى مصر، لأنها تمتلك الإرادة السياسية الحقيقية والمكانة الإقليمية التي تؤهلها لرعاية اتفاقات بهذا الحجم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المفاوضات ركزت في مرحلتها الأولى على ملف تبادل الأسرى، حيث سيتم الإفراج عن 250 أسيرًا من المحكومين بالمؤبد ومن الأسرى القدامى، وفقًا لمبدأ الأقدمية.

وأكد، أن الفصائل الفلسطينية طالبت بإدراج القائدين مروان البرغوثي وأحمد سعدات على رأس قائمة الإفراجات، لافتًا، إلى أنه سيتم إطلاق سراح 1700 أسير آخر من المعتقلين بعد 7 أكتوبر، بالإضافة إلى 22 طفلًا فلسطينيًا، في مقابل إطلاق سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا.

ولفتت، إلى أن الملف التفاوضي تضمن أيضًا الانسحاب الإسرائيلي من المدن الفلسطينية باستثناء بعض المناطق الحدودية مثل بيت لاهيا ومحور صلاح الدين، مع فتح جميع المعابر الرئيسية، وعلى رأسها معبر رفح، الذي بدأ الاحتلال بالفعل الانسحاب من محيطه تمهيدًا لإعادة تشغيله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أسامة شعث مفاوضات شرم الشيخ القضية الفلسطينية أسامة شعث ببرنامج 90 دقيقة ملف تبادل الأسرى قائمة الإفراجات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* حكومة نتنياهو تصادق على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)