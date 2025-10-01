القبض على الإخواني أنس حبيب في هولندا

كتب- محمد أبو بكر:



أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن السلطات الهولندية ألقت القبض على القيادي الإخواني أنس حبيب، المعروف إعلاميًا بـ"أنس حليب"، مشيرًا إلى أنه مازال قيد الحبس الاحتياطي.



وأوضح موسى، عبر تغريدة على موقع "إكس": السلطات الهولندية تلقى القبض على الإرهابى الإخوانى عميل تل أبيب أنس حبيب الشهير بأنس حليب وما زال تحت الحبس الاحتياطي".



وأضاف: عقبال باقى إخوان تل أبيب.. كلهم خونة وعملاء وشغالين لحساب الصهاينه المجرمين".



اقرأ أيضًا:



بعد وصول الكيلو لـ100 ألف.. نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار تقاوي البطيخ









إعلان قبول دفعة جديدة من الجامعيين كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025









وزير العدل يرفض اعتراض الرئيس على أحد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية





