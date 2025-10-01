إعلان

القبض على الإخواني أنس حبيب في هولندا

كتب : محمد أبو بكر

10:58 م 01/10/2025

الإخواني أنس حبيب

كتب- محمد أبو بكر:


أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن السلطات الهولندية ألقت القبض على القيادي الإخواني أنس حبيب، المعروف إعلاميًا بـ"أنس حليب"، مشيرًا إلى أنه مازال قيد الحبس الاحتياطي.


وأوضح موسى، عبر تغريدة على موقع "إكس": السلطات الهولندية تلقى القبض على الإرهابى الإخوانى عميل تل أبيب أنس حبيب الشهير بأنس حليب وما زال تحت الحبس الاحتياطي".


وأضاف: عقبال باقى إخوان تل أبيب.. كلهم خونة وعملاء وشغالين لحساب الصهاينه المجرمين".


الإعلامي أحمد موسى القبض الإخواني أنس حبيب هولندا

