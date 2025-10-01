خالد الجندي يوضح حقيقة مقولة شائعة منسوبة للقرآن الكريم

كتبت – داليا الظنيني

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك عبارة يرددها كثير من الناس على أنها آية قرآنية، بينما لم ترد بصيغتها المتداولة في كتاب الله.

آية يرددها 99% من الناس بطريقة خاطئة

قال الجندي، خلال حلقة خاصة من برنامج لعلهم يفقهون على قناة "dmc" بعنوان حوار الأجيال، اليوم الأربعاء، إن نحو 99% ممن قابلهم يذكرون هذه الآية بشكل غير صحيح، موضحًا أن الناس يرددون: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً"، في حين أن النص القرآني لم يرد بهذه الصيغة.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الآية الصحيحة وردت في سورة الكهف، الآية 30، ونصها: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}.

الفرق بين "الله" و"إنا" في النص القرآني

وأشار الجندي إلى أن البلاغة القرآنية جاءت دقيقة، حيث لم يرد لفظ الجلالة "الله" في الآية، وإنما جاء النص بضمير الجمع: "إنا"، وهو ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، بما يعكس قوة التعبير القرآني ودقته.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أهمية الحرص عند ترديد القرآن الكريم، مؤكداً أن كتاب الله "جاء منضبطًا مضبوطًا، لا يُضاف إليه حرف ولا يُحذف منه حرف"، داعياً المسلمين إلى الالتزام بالنص الصحيح وعدم الانسياق وراء الصيغ الدارجة التي لا أصل لها.

اقرأ أيضاً:

موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص.. الإثنين أم الخميس؟

بالظواهر الجوية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان بالدرجات)

فرص عمل جديدة بدولة عربية ورواتب تصل لـ1800 درهم شهريًا.. التخصصات والتقديم