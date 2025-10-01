مرض "HFMD".. كل ما تريد معرفته بعد مخاوف أولياء الأمور

كتب- أحمد جمعة:

بعد المخاوف التي سادت بين أولياء الأمور عقب رصد إصابات محدودة بمرض "اليد والقدم والفم - HFMD" بين طلاب إحدى المدارس بالجيزة، سارعت وزارة الصحة والسكان إلى طمأنة الأسر، مؤكدة أن المرض شائع بين الأطفال ولا يمثل خطورة تستدعي القلق أو غلق المدارس.

وتضمن دليل وزارة الصحة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، والذي وزعته الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم على كافة المدارس مطلع هذا العام، كافة التفاصيل المتعلقة بمرض اليد والقدم والفم.

ووفق الدليل الذي أعده قطاع الطب الوقائي بالوزارة، فإن هذا مرض "HFMD" عبارة عن عدوى فيروسية معدية شائعة بين الأطفال الصغار تتميز بقروح في الفم وحكة في اليدين والقدمين.

وأوضح أن مسبب المرض هو فيروس كوكساكي 16، وتتراوح فترة الحضانة من 3 إلى 6 أيام، ويمكن أن يظل الفيروس في جسم الطفل لأسابيع بعد اختفاء العلامات والأعراض.

وعن طرق انتقال العدوى، أشار إلى أن الابتلاع عن طريق الفم يمثل المصدر الرئيسي لعدوى فيروس كوكساكي، وينتقل المرض عن طريق التعرض لإفرازات وسوائل الشخص المصاب، والتي تتضمن: إفرازات الأنف أو الحلق، اللعاب، السائل من البثور، البراز، والرذاذ التنفسي الذي يعلق في الهواء بعد السعال أو العطس.

ويعتبر مرض اليد والقدم والفم أكثر شيوعا لدى الأطفال في أماكن رعاية الأطفال بسبب التغييرات المتكررة في الحفاضات والتدريب على استخدام المرحاض، ولأن الأطفال الصغار غالبا ما يضعون

أيديهم في أفواههم.

أعراض مرض اليد والقدم والفم

وذكر الدليل أن مرض اليد والقدم والفم، يسبب جميع العلامات والأعراض التالية أو بعضها فقط، وتشمل:

* الحمى

* التهاب الحلق

* إصابات مؤلمة حمراء اللون وتشبه البثور على اللسان واللثة وعلى الخدين من الداخل

* طفح جلدي أحمر، بدون حكة ولكن في بعض الأحيان مع بثور، في راحتي اليد وباطني القدم

وفي بعض الأحيان على الأرداف

* التهيج عند الرضع والأطفال الصغار

وغالبا ما تكون الحمى هي العلامة الأولى لمرض اليد والقدم والفم، يليها التهاب الحلق، وأحيانا ضعف الشهية والشعور بالتوعك وبعد يوم أو يومين من بدء الحمى، قد تظهر تقرحات مؤلمة في مقدمة الفم أو الحلق، وقد يظهر طفح جلدي على اليدين والقدمين وربما على الأرداف في غضون يوم أو يومين.

وعادة ما يكون الفيروس مرضا بسيطا يتسبب في الإصابة بالحمى الأيام قليلة، مع ظهور مؤشرات وأعراض خفيفة نسبيا.

وتعد أكثر مضاعفات المرض شيوعا هو الجفاف.

ولفت الدليل إلى أن هذا المرض يمكن أن يتسبب في تقرحات في الفم والحلق مما يجعل البلع صعبًا ومؤلما.

وتشمل طرق الوقاية:

- غسل اليدين جيدا باستمرار، خاصة بعد استخدام المرحاض أو تغيير حفاض الطفل وقبل تحضير الطعام أو تناوله.

- تطهير الأماكن المشتركة وتنظيف كل الأغراض التي يشترك الأطفال في استعمالها كاللعب والدمى وتطهيرها، لأن الفيروس قد يظل موجودا عليها لعدة أيام.

- عزل المصابين بداء اليد والقدم والفم عن الآخرين منزلياً أو بالمستشفى وفقاً لحالتهم الصحية وحسب رأي الطبيب المعالج والعودة طبقاً لتعليمات الطبيب المختص.

