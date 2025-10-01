إعلان

وظائف بهيئة الدواء المصرية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

كتب : مصراوي

02:37 م 01/10/2025

هيئة الدواء المصرية

كتب- أحمد جمعة:
أتاحت هيئة الدواء المصرية، التقديم على عدد من الوظائف القيادية داخل الهيئة، على أن ينتهي التقديم يوم السادس من أكتوبر الجاري.


وتشمل الوظائف المطلوبة:
1 ـ مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشُئون البرلمانية.
2 ـ مدير عام الإدارة العامة للمُراجعة الداخلية والحوكمة.
3 ـ مدير عام الإدارة العامة للأمن.
4. مدير عام الإدارة العامة للمُستحضرات المُبتكرة.
5. مدير عام الإدارة العامة للأمانة العامة الفنية لمجلس الإدارة ولجان التظلُمات.
6. مدير عام الإدارة العامة لأعمال اللجان الفنية الدائمة.
7. مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي.


وقررت الهيئة أن يكون تقديم الطلبات باليد بمقر هيئة الدواء المصرية "فرع المنصورية"، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظُهراً.


ويكون طريقة شغل تلك الوظائف إما عن طريق التعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة.




هيئة الدواء المصرية وظائف بهيئة الدواء المصرية

