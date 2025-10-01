

انطلقت قبل قليل أعمال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب الاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.



ويشارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل.



وكانت الجلسة العامة للبرلمان قد شهدت اليوم استعراض رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض، أعقبها كلمة لرئيس المجلس علّق خلالها على ما ورد بالرسالة.









