بدء اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان لدراسة اعتراض الرئيس على مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"

كتب- نشأت علي:

01:23 م 01/10/2025

المستشار الدكتور حنفي جبالي

انطلقت قبل قليل أعمال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب الاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.


ويشارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل.


وكانت الجلسة العامة للبرلمان قد شهدت اليوم استعراض رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض، أعقبها كلمة لرئيس المجلس علّق خلالها على ما ورد بالرسالة.




حنفي جبالي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية

