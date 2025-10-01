أحرز العلماء المصريون إنجازًا جديدًا على الساحة الدولية بإدراج 579 عالمًا مصريًا في نسخة عام 2024 من قائمة ستانفورد الخاصة بمؤشر مجمل الإنتاج العلمي، إلى جانب إدراج 1106 علماء مصريين في نسخة التميز في الإنتاج العلمي.

وجاء إدراج العلماء استنادًا إلى مؤشرات الاستشهادات العلمية وعدد الأبحاث المنشورة، ضمن التصنيف الذي تطلقه جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع دار النشر العالمية "إلسيفير"، ويضم أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا حول العالم.

وفي كلمته، قدّم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة للعلماء المصريين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتنامية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ويجسد جهود الدولة في ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وخطط التنمية المستدامة.

وجاءت الكيمياء في صدارة التخصصات بظهور 259 عالمًا مصريًا، تلتها التقنيات التمكينية والاستراتيجية بـ186 عالمًا، ثم الطب السريري بـ151 عالمًا، والفيزياء والفلك بـ117 عالمًا، فضلًا عن تخصصات أخرى بينها الزراعة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيولوجيا وعلوم البيئة والرياضيات والعلوم الاجتماعية.

وأشارت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشئون الفنية، إلى أن القائمة شهدت تقدمًا ملحوظًا للعلماء المصريين مقارنة بالأعوام السابقة، إذ ارتفع عددهم تدريجيًا منذ إدراج 420 عالمًا فقط في أول نسخة عام 2019.

كما أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي للوزارة، أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في دعم ملف التصنيفات الدولية، وتشجيع النشر في الدوريات العالمية المرموقة، بما يعزز تنافسية العلماء المصريين على المستوى الدولي.

