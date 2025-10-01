بالظواهر الجوية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم الأربعاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما ليلًا سيكون طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومن القناة.

كما أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون متوسطة لغزيرة ورعدية أحيانا في الساعات المتأخرة من الليل على مناطق من (السلوم - سيدي براني) على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 م و1.75 م واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2 م و2.5 م واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لخليج السويس يكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2 م و3 م واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

العاصمة الإدارية 33 20

6 أكتوبر 33 20

بنها 32 21

دمنهور 32 21

وادي النطرون 31 20

كفر الشيخ 30 20

المنصورة 31 21

الزقازيق 32 21

شبين الكوم 32 21

طنطا 31 20

دمياط 29 22

بورسعيد 28 24

الإسماعيلية 33 20

السويس 32 21

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 28 16

كاترين 26 14

الطور 31 24

طابا 31 23

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 30 22

العلمين 29 21

مطروح 28 20

السلوم 28 21

سيوة 37 20

رأس غارب 34 25

الغردقة 33 25

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 35 25

حلايب 33 26

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 32 25

الفيوم 33 21

بني سويف 34 20

المنيا 35 21

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 37 23

الأقصر 38 22

أسوان 39 25

الوادي الجديد 38 24

أبوسمبل 39 25