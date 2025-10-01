كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل عن توفير 195 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لدى شركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة، وذلك في إطار خطة الوزارة لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة المصرية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الفرص تم توفيرها عبر مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة السيدة منال عبد العزيز.

وأكدت الوزارة أن الوظائف المطروحة تشمل:

50 فني جبس بورد براتب من 1600 إلى 1800 درهم.

50 نقاشًا براتب من 1600 إلى 1800 درهم.

40 حدادًا مسلحًا براتب من 1600 إلى 1800 درهم.

40 نجارًا مسلحًا براتب من 1600 إلى 1800 درهم.

15 سباكًا براتب من 1500 إلى 1800 درهم.

وأوضحت الوزارة أن الشركة توفر سكنًا ومواصلات للعمال، بالإضافة إلى تحملها جميع مصروفات الاستقدام وتذاكر السفر، مع إتاحة العمل الإضافي وفقًا للإنتاجية، وذلك طبقًا لبنود التعاقد وقانون العمل الإماراتي.

كما حددت الوزارة الشروط المطلوبة للتقديم، وتشمل أن يكون المتقدم بين 25 و40 عامًا، وأن يمتلك خبرة عملية لا تقل عن 4 سنوات في مجال التخصص المطلوب.

وفي هذا السياق، صرحت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بوزارة العمل، أن التقديم يبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أيام فقط، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم: اضغط هنا