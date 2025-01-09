الصحة تكشف موقف صرف "حافز الإشراف والقيادة" لوكلاء الوزارة (مستند)

كتب- أحمد جمعة:

علّقت وزارة الصحة والسكان، على الاستفسارات والتساؤلات القانونية الواردة إليها من مديريات الشؤون الصحية، بشأن صرف حافز الإشراف والقيادة المنصوص عليه في القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة للوزارة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

وذكرت الوزارة في خطاب موجه لمديرية الصحة بالقاهرة -حصل عليه مصراوي، أنه بشأن جرى دراسة وبحث قضية جواز صرف المبلغ المقطوع من الحافز بالإضافة إلى النسبة المئوية، والذي خَلص إلى عدد من النقاط، من بينها:

* نصت أحكام المادة الثالثة من القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٤ على أن: "تُزاد فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (١٦) من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، وفق الفئات المالية الموضحة بالجدول".

ولم يستخدم المشرّع لفظ "إلى الفئات"، بل استخدم لفظ "بالفئات"، الأمر الذي يتضح معه أن المشرّع عند إصدار القانون قام باستبدال بعض مواد القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤ وكذلك بعض الجداول المرفقة بالقانون بموجب القانون رقم (١٤) لسنة ۲۰۲٤، بينما أقرّ المشرّع بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٤ زيادة فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف، بحسب الخطاب.

وبشأن مدى أحقية صرف حافز الإشراف لوكيل الوزارة (مدير مديرية وما يعادله)، أوضحت الوزارة أنه بالنسبة لوكلاء الوزارة المعينين على درجة مدير عام والمندبين للعمل كوكيل وزارة - مدير مديرية، يتم صرف حافز الإشراف وفقًا للوظيفة التي يشغلها حاليًا، مع مراعاة طرق شغل الوظيفة المشار إليها بأحكام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة ٢٠١٥.

وبناءً على ما تقدم، استقر الرأي على أن فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف، المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٤، يتم صرفها للمستحقين بالإضافة إلى ما سبق إقراره بموجب المادة رقم (١٦) من القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤.

اقرأ أيضًا:

بديل الثانوية العامة.. المواعيد المقترحة لامتحانات نظام البكالوريا 2025

أمطار ورياح وشبورة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

نص قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الليمون بنسبة 60% في هذا الموعد