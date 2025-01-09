مشروع المليون كتاب.. وزير الثقافة يكشف أسباب قلة طباعة الكتب

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن سينما الشعب مستمرة وتحقق إقبالا هائلا جدا.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الثقافة ليست جرعة فنية ولكن أسلوب حياة، فقد تحولت من منتج ثقافي أو فني إلى أسلوب حياة.

وأوضح أن أسعار الورق والحبر تضاعفت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ما أثر على عملية طباعة الكتب، وهناك دراسة تجرى حاليًا لطباعة عدد محدود من الكتب عن طريق النشر الإلكتروني والتابلت من خلال أبلكيشن بالتعاون مع وزارة الاتصالات، يتم انطلاقه خلال الشهر الجاري أو المقبل، وسيكون بأسعار رمزية.

كما تحدث الوزير، عن مشروع المليون كتاب، قائلًا: هو عبارة عن إهداء المؤسسات الفاعلة المؤثرة مليون كتاب سواء للتربية والتعليم والتعليم العالي أو الكنيسة أوالأزهر والشباب والرياضة.

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