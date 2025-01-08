مدبولي: برنامج جديد لصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين منذ يناير الماضي

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير وبالأخص الجزء المتراكم والمتأخر على الدولة في الفترة ما بين يناير 2023 حتى 30 يونيو 2024.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، الأربعاء:" هذا شئ مهم وكل المصدرين كانوا يتسائلون عن كيفية التعامل مع الجزء المتأخر، وتحدثنا عن البرنامج الجديد الذي سيبدأ صرف أول مجموعة من الشركات التي قدمت واستوفت أوراقها وثلاث شهور وستستطيع صرف المبالغ الخاصة بها، وسنعلن بالتفصيل عن الجزء الذي كان متأخرًا على مدار 18 شهر اعتبارًا من يناير 2023.

وتابع: الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت الـ40 مليار دولار وهذا يعتبر أعلى رقم وصلته الصادرات السلعية غير البترولية، والعام السابق كنا 35 مليار دولار، ونستهدف أكثر من ذلك.

وأكمل: نستهدف زيادة رقم الصادرات بصورة كبير جدًا خاصة في قطاع الصناعة وهو ما نعلنه دائمًا وهو شغلنا الشاغل كحكومة.

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