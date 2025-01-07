وزير النقل يشهد توقيع عقد مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان

كتب- محمد نصار:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع عقد مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بين وزارة النقل المصرية ممثلة في الهيئة العامة للمواني البرية والجافة وشركة ميدلوج السويسرية، وهي الشركة الفائزة بالمناقصة العالمية التي طرحتها الهيئة بالتنافس مع 4 تحالفات دولية كما أنها الذراع اللوجستي لأكبر خط ملاحي بالعالم (MSC).

وقع على العقد المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، ودومينيكو زانون، المدير التنفيذي لشركة ميدلوج.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بأن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وفي ضوء إنشاء 32 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني) بالمواني البحرية أو ربط المواني البحرية على البحر الأحمر بالمواني البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل/ قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.

ويعتبر الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان أحد المكونات الرئيسية لممر (السخنة/ الإسكندرية) اللوجستي الدولي المتكامل.

وأضاف أن هذا التوقيع يأتي أيضًا في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مشروعات الوزارة، لافتًا إلى أن أرض المشروع تقع على مساحة 250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان لإقامة الميناء الجاف والمركز اللوجستي، تم تقسيمها إلى منطقتين، الأولى بمساحة 130 فدانًا مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، والثانية بمساحة 120 فدانًا مخصصة لإنشاء المنطقة اللوجستية.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم في خدمة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وحركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالمواني البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة الى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض الزمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، وتحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.

كما أن الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يتمتع بموقع جيد يجعله امتدادًا طبيعيًا لمواني الحاويات الرئيسية في مصر وسيخدم مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة لها مما يؤدي إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر، وخاصة وأن المشروع متصل بالمواني البحرية (السخنة على البحر الأحمر - بورسعيد ودمياط والإسكندرية على البحر المتوسط) عبر شبكة الطرق وشبكة السكك الحديدية من خلال خط (الروبيكي/ العاشر/ بلبيس).

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