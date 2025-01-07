الأرصاد: فرص أمطار محدودة اليوم على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تنحسر على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة.

وأعلنت الأرصاد، في بيان لها، اليوم، أنه يوجد استقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء في يوم عيد الميلاد الجديد.

وتابعت: تسجل الحرارة على القاهرة 21 درجة والمناطق الجنوبية 22 إلى 24 درجة والسواحل الشمالية 20 درجة، بينما تظل الحرارة الصغرى بين 7 و11 درجة".

اقرأ أيضًا:

6 حالات يسقط فيها عقد الإيجار القديم للمحلات التجارية.. تعرف عليها

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد زيادة الزلازل والنشاط البركاني.. "شراقي" يكشف توقعاته بشأن تضاريس منطقة سد النهضة