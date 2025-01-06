لميس الحديدي تهنيء أقباط مصر بعيدهم: صلابة الشعب وحفاظه على بلده هما الحصن المنيع

كتب- حسن مرسي:

قدمت الإعلامية لميس الحديدي تهنئتها لأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يحل في السابع من يناير، حيث قالت: "كل سنة ومصر والمصريين وأقباط مصر بخير، وربنا يديم علينا نعمة الوطن والحب والتآلف".

وتابعت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، مشيدة بأجواء العيد في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أكدت على سعادتها بسماع أجراس الكنائس، مما يضفي شعورًا بالفرح والعيد.

وعلقت الحديدي على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية لتقديم التهاني بمناسبة العيد، مشيرة إلى أنه "وكعادته كل عام توجه الرئيس للتهنئة بقداس العيد، حيث استقبل بحفاوة كبيرة جدًا".

وأردفت: "عندما يدخل الرئيس الكنيسة، يمتد الجميع بأيديهم للسلام عليه بمشاعر من الحب والسعادة، وهو يظهر سعادته الكبيرة لوجوده مع الأقباط في قداس ليلة الميلاد".

في ختام حديثها، أشادت الحديدي بكلمات الرئيس في قداس عيد الميلاد، مؤكدة على أهمية رسالته التي تضمنت عبارة "القلق مشروع"، مشيرة إلى ضرورة الصلابة والمناعة والوعي من قبل الدولة والحكومة.

وأكدت أن الدول لا تُهزم من الخارج بل من الداخل، وأن صلابة الشعب المصري وحفاظه على بلده ومقدراته هو الحصن المنيع، مع الأخذ بأسباب الإصلاح من الحكومة والدولة.

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