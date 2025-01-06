وزير الري يبحث مشروعات التعاون مع منظمة الفاو والسفارة الهولندية في مصر

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي منظمة الفاو في مصر والسفارة الهولندية في مصر، لبحث موقف عدد من مجالات التعاون بين الوزارة والفاو وهولندا في مجال المياه، وموقف مشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" والذي تنفذه وزارة الري ومنظمة الفاو بتمويل هولندي.

وأشاد الدكتور سويلم، بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) كشريك منفذ للمشروع، وأيضًا بدور الحكومة الهولندية التي تقوم بتمويل المشروع.

وأكد "سويلم"، الاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقًا للتصميم الموضوع وما تم التوافق عليه بوثيقة المشروع، والالتزام بالبرنامج الزمني المقرر، واستمرار التنسيق الفعال والمشترك بين أجهزة الوزارة ومنظمة الفاو والجانب الهولندي لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع.

كما أكد استمرار التنسيق القائم بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة ومنظمة الفاو في تنفيذ الدورات التدريبية اللازمة لأعضاء روابط مستخدمي المياه والمنتفعين لتدريبهم على تشغيل وصيانة أنظمة الري الحديث وتعريفهم بالممارسات الزراعية المتطورة وتدريب المهندسين على متابعة شبكات الري الحديث.

وأشار "سويلم"، إلى أن هذا المشروع المهم يهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية وحدة المياه ودعم صغار المزارعين، وهو الهدف الذي يتكامل مع استراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقي من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه للمنتفعين على المساقى المطورة للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيدًا لقيامهم باستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقي وشبكة الري الحديث لاحقًا، ورفع قدرات المزارعين وتوفير التدريب المناسب لهم على تشغيل وصيانة نظم الري الحديث، وزيادة التوعية بين المزارعين بفوائد الري الحديث.

وأضاف أن التوسع في نظم الري الحديث يحقق مستهدفات الوزارة في مجال تحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية المحصولية والتي تنعكس على زيادة العائد المادي للمزارعين.

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