كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن تسليم الهيئة القومية للأنفاق موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو انفاق (١٤ - الجيزة) ضمن مشروع مترو انفاق الخط الرابع ( محطة ميدان الجيزة ) وإزالة منزل كوبرى الجيزة المعدني المؤدى لكوبري عباس وشارع البحر الأعظم.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لإمتداد شارع الأهرام في المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة و کوبری عباس تحديداً أمام مستشفى الرمد فى الإتجاهين أمام حركة المرور تحديداً امام مستشفى الرمد لتسليم موقع محطة مترو انفاق ( ١٤ – الجيزة )للشركة المنفذة للأعمال علي ان يكون الغلق إبتداء من الساعة ١٢:٥ صباح يوم السبت الموافق ١ /٢/٢٠٢٥ وحتى إنتهاء فترة الأعمال ( ست سنوات).

وأوضحت أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:-

حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب في استكمال السير إتجاه ميدان الجيزة سيتم السير بشارع الأهرام ثم الدخول يميناً الى شارع قرة ابن شريك واستكمال السير حتى شارع مراد حتى فتحة الدوران المستحدثة الكائنة بعد كنيسة مطرانية الجيزة ثم الدوران والعودة مرة اخرى الى شارع مراد واستكمال السير وصولاً الى ميدان الجيزة.

ثانياً : حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب بالسير اتجاه شارع البحر الاعظم سيتم الدخول يساراً من فتحة الدوران المستحدثة اتجاه مسطح نفق عباس واستكمال السير وصولاً إلى شارع البحر الأعظم ومناطق المنيب.

ثالثا: حركة المركبات القادمة من كوبرى الجيزة المعدنى وميدان الجيزة وترغب في إستكمال السير إتجاه كوبرى عباس ومناطق المنيل سيتم النزول من منزل كوبرى الجيزة المعدني واستكمال السير بشارع مراد حتى أعلى نفق بهى الدين بركات ثم الدخول يميناً الى شارع بهى الدين بركات واستكمال السير حتى نفق عباس ثم الدخول يساراً الى المطلع المؤدى الى كوبرى عباس ومناطق المنيل.

وأوضحت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال الإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال الضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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