4 علامات رئيسية تكشف المرض الصامت.. ما أعراض هشاشة العظام؟

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة هشاشة العظام، بالنظر لكون الأعراض لا تظهر في المراحل المبكرة، مما دعا الكثير من خبراء الصحة لوصفه بـ"المرض الصامت".

وتسبب هشاشة العظام ضعف العظام، لدرجة أن أي سقوط أو إجهاد خفيف مثل الانحناء أو السعال يمكن أن يسبّب كسورًا، وتكون أغلب حالات الكسور المرتبطة بهشاشة العظام أكثر شيوعًا في عظم الورك أو الرسغ أو العمود الفقري.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إنه بمجرد حدوث ضعف للعظام بسبب هشاشة العظام، فمن الممكن أن تظهر بعض العلامات والأعراض والتي تشمل:

* آلام في الظهر نتيجة كسور أو إصابات في العمود الفقري.

* نقص تدريجي في الطول بمرور الوقت.

* انحناء الجسم للأمام.

* سهولة تعرض العظام للكسور بشكل يفوق التوقعات.

وبحسب موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، تصيب هشاشة العظام على الرجال والنساء من جميع الأعراق، لكنَّ النساء بيض البشرة والآسيويات، خاصة اللاتي تجاوزن سن اليأس، هنَّ الأكثر عرضة للخطر.

ويُمكن أن تُساعد الأدوية والنظام الغذائي الصحي وتمارين رفع الأثقال في منع فقدان العظام أو تقوية العظام الضعيفة أصلاً.

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