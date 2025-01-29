إعلان

وفاة الكاتب محمد جبريل بعد صراع مع المرض

08:02 م الأربعاء 29 يناير 2025

الكاتب محمد جبريل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الدكتورة زينب العسال وفاة زوجها الكاتب الصحفي والروائى محمد جبريل بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 87 عاما.

ومن المقرر أن تقام تقام صلاة الجنازة، ظهر غدٍ الخميس 30 يناير فى مسجد أبو بكر الصديق، فى ميدان الحجاز بحي بمصر الجديدة.

يُشار إلى أن محمد جبريل سبق وصدرت له عدة أعمال روائية وقصصية من بينها روايات: الأسوار، إمام آخر الزمان، من أوراق أبي الطيب المتنبي، اعترافات سيد القرية، زهرة الصباح، الشاطئ الآخر، رباعية بحري، ياقوت العرش، بوح الأسرار، مد الموج، نجم وحيد في الأفق، حكايات الفصول الأربعة، زوينة، صيد العصارى، غواية الإسكندر، الجودرية، رجال الظل. رواية "مشارف اليقين" وهي رواية صوفية وتدور في أجواء روحانية. رواية "حيرة الشاذلي في مسالك الأحبة"، ورواية "أسرة القط حميدو".

إضافة إلى مجموعاته القصصية: تلك اللحظة، انعكاسات الأيام العصيبة، حكايات وهوامش من حياة المبتلى، سوق العيد، انفراجة الباب، حارة اليهود، رسالة السهم الذي لا يخطئ، موت قارع الأجراس وغيرها.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"

رسميًا.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر شعبان

السيسي يوافق على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية

مفتي الجمهورية لمصراوي: أعيش "في ظِل أمي".. وهذه رسالتها لي بعد تولي منصبي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة الكاتب محمد جبريل لدكتورة زينب العسال وفاة زوجها زوجة الكاتب محمد جبريل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدبولي: عودة حفار حقل ظهر للعمل ومتوقع زيادة الإنتاج العامين القادمين

إعلان

إعلان

سوريا.. أحمد الشرع يتولى رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية
الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
"لن نشارك في هذا الظلم".. نص ما قاله الرئيس السيسي عن مقترح تهجير الفلسطينيين