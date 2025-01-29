وزيرة التضامن: مراجعة التقرير الشامل لحقوق الإنسان ليس محاكمة للوضع في مصر

كتبت -داليا الظنيني:

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، أنها شاركت في الوفد الرسمي لمراجعة التقرير الشامل لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن اليوم شهد حضورًا كبيرًا من 140 دولة، شاركت بتقديم أسئلة وتوصيات، مؤكدة أن هذا الحضور الكبير يُعد دليلاً قويًا على أهمية مصر في هذا المجال.

وأوضحت مرسي، خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المراجعة الشاملة ليست محاكمة للوضع في مصر، بل هي فرصة لاستكشاف العمل الذي تم إنجازه وتبادل الآراء والتوصيات بين الدول.

وأكدت وجود ثلاثة مجالس وطنية، وهي المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، ضمن الوفد الرسمي لأول مرة، وهو ما عكس انسجامًا تامًا في العروض التي قدمها الوفد المصري.

وشددت على أن العمل على هذا التقرير بدأ منذ عام 2019 واستمر حتى اليوم، مما أسهم في تحسين العديد من الملفات، وقد تمت الإشادة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، من قبل العديد من الدول المشاركة.

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