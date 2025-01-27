الصحة: افتتاح 47 عيادة أسنان بوحدات صحية ومستشفيات خلال 2024

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان إنها تواصل جهود تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث تم افتتاح وتطوير 47 عيادة وقسماً للأسنان بمحافظات (المنوفية، والبحر الأحمر، والشرقية، ومطروح، والقليوبية، والبحيرة، والأقصر، والقاهرة، والإسكندرية) خلال عام 2024، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والبرامج التنموية التي تهدف إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم افتتاح قسم الأسنان بمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية بعد التطوير وإضافة عيادتين للأسنان لتصبح 6 عيادات للتشخيص والجراحة، وأسنان الأطفال، والعلاج التحفظي، وعلاج الجذور، لافتًا إلى أن العيادات مجهزة بجهازين للأشعة، و4 أجهزة روتاري وآيبكس لوكيتور، وجميع العيادات مجهزة بأجهزة الأملجمتر وكحت الجير واللايت كيور.

وتابع «عبدالغفار» في بيان اليوم، أنه تم افتتاح عيادة أسنان بوحدة الزعفرانة في محافظة البحر الأحمر، و5 عيادات أسنان جديدة بوحدات الصالحية 3 وبشارة الطحاوي وقهبونة وسماكين الغرب بإدارة الحسينية، وبوحدة المهدية بإدارة ههيا بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل 4 عيادات أسنان بوحدة أبو ميلاد بالإدارة الصحية بسيدي براني، ووحدة الظافر بمحافظة مطروح.

وأضاف أنه تم افتتاح 11 عيادة أسنان بوحدات صحة الأسرة ببهادة وأجهور الصغرى بإدارة القناطر الخيرية الصحية، وصحة الأسرة بميت حلفا وصحة الأسرة بطنان التابعين لإدارة قليوب الصحية، ومركز طبي إفرينو بإدارة شبرا الخيمة شرق، ومركز طبي الحرية 1 بإدارة العبور الصحية، وصحة الأسرة بالسلمانية، ومركز طبي كفر شبين، وصحة نوى، وصحة الجعافرة بإدارة شبين القناطر الصحية، ومركز طبي الخصوص بإدارة الخانكة في القليوبية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه تم افتتاح 11 عيادة أسنان بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، بعد استلامها ضمن مبادرة «حياة كريمة» في كل من مؤنسة، وسمادون، وشوشاي، وسبك الأحد، ودروة، وكفر عشما، والعراقية، ودنا صور، ودراجيل، وسالمون قبلي. كما تم إمداد الإدارة الصحية بكفر الدوار في محافظة البحيرة بـ4 ماكينات أسنان جديدة كاملة المشتملات لوحدات صحة أسرة البيضة، وصحة أسرة الملقة، وصحة أسرة أبيس 4، وصحة أسرة أبيس 5.

من جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى تجهيز عيادة الأسنان بالمركز الحضري بإدارة بندر، وإنشاء عيادة أسنان بمستشفى القرنة بمحافظة الأقصر. كما تم افتتاح عيادات أسنان بوحدات الهناجر وغرب الجامعات بالقاهرة الجديدة، وبالمركز الحضري، إضافة إلى استلام وحدات أسنان بوحدات شيراتون والهايكستب بمنطقة النزهة، بالإضافة إلى افتتاح مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر.

وأضاف الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه تم افتتاح عيادة أسنان بوحدة منشأة سنورس بإدارة سنورس الصحية بمحافظة الفيوم، وتطوير عيادات مستشفى بدر المركزي بمحافظة البحيرة، وافتتاح ثلاث عيادات جديدة شاملة كل الأجهزة بوحدات أسنان في الناصرية، وخالد بن الوليد، ووحدة المجزر الآلي التابعة لمنطقة العامرية الطبية بمحافظة الإسكندرية. كما تم افتتاح عيادة أسنان بوحدة المندرة وأخرى بوحدة تحيا مصر، وهي عيادة كاملة بكل أجهزتها وتم تفعيل العمل بها بمنطقة برج العرب بالإسكندرية.

وأشارت الدكتورة غادة مرعي، مدير عام طب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، إلى إدخال خدمة علاج أسنان الأطفال من ذوي الهمم تحت تأثير مخدر عام في مستشفيي (قويسنا وتلا) بمحافظة المنوفية، لافتةً إلى توفير 28 جهاز أسنان تضمنت أجهزة روتاري وكحت جير وآيبكس لوكيتور ولايت كيور وكمبريسور، وتوزيعها على المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف المحافظات.

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