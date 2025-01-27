تعيين دفعة جديدة من المهندسين والعلميين والكوادر الوظيفية بالمحطات النووية

كتب - محمد صلاح:

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن تعيين دفعة جديدة من المهندسين والعلميين والكوادر الوظيفية، في إطار استراتيجيتها لتطوير الكوادر الوطنية وتأهيل الشباب للعمل في قطاع الطاقة النووية.

وأدى العاملون الجدد يمين الولاء، تأكيدًا على التزامهم بالعمل الجاد والمساهمة في بناء مستقبل مشرق لهذا القطاع الحيوي. تمهيداً لمهامهم الجديدة.

وبحسب بيان للهيئة، التحق العاملون فور تعيينهم بدورة تدريبية متخصصة بمشروع محطة الضبعة النووية، التي تهدف إلى رفع كفاءتهم الفنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل بكفاءة واحترافية، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وقال الدكتور محمد دويدار- رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن تعيين هذه الدفعة الجديدة يعكس التزام الهيئة بتنفيذ استراتيجيتها لتطوير الكوادر البشرية الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد أساساً لدعم مشروعات الطاقة النووية في مصر وتعزيز التنمية المستدامة.

وأعرب العاملون الجدد عن فخرهم بالانضمام إلى الهيئة واستعدادهم التام للمساهمة في تحقيق أهدافها الطموحة، مؤكدين التزامهم بتطوير مشاريع الطاقة النووية التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.

يأتي هذا التعيين في إطار التزام الهيئة بدعم الشباب المصري وتوفير فرص عمل متميزة، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متقدمة تُعد الكفاءات للعمل في قطاع الطاقة النووية، بما يواكب المعايير العالمية.

وتؤكد هيئة المحطات النووية التزامها بدورها الرائد في تحقيق رؤية مصر للطاقة المستدامة وحرصها على تعزيز التعاون بين الخبرات الوطنية والدولية لضمان مستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي.