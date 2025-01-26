"خارجية النواب" تناقش إنشاء مكاتب تصديقات بالفيوم والبحر الأحمر ودمياط

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كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طارق الخولي، وكيل اللجنة ، طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب بشأن انشاء مكاتب تصديقات وزارة الخارجية بالفيوم والبحر الأحمر ودمياط.

وأوصت اللجنة بعمل زيارات ميدانية للمحافظات الثلاثة لبحث وجود أماكن مناسبة لإنشاء مكاتب تصديقات تابعة لوزارة الخارجية.

وفيما يتعلق بمكاتب تصديقات البحر الأحمر، قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو اللجنة، أن المحافظة تكتظ بالسكان مما يتطلب وجود مكاتب تصديقات تخفيفا عن المواطنين من ابجهد والوقت المبذول للسفر لمحافظات أخرى من أجل الحصول على التصديقات المطلوبة.

وأكدت لجنة العلاقات الخارجية أنها تتواصل مع وزارة الخارجية بشأن الانتهاء من إنجاز هذا الملف، وتسعى لتعزيز زيادة مكاتب التصديقات بجميع المحافظات، وأن اللجنة تعمل على إزالة أي معوقات تواجه المواطن بسبب مكاتب التصديقات، كما أنها ستواصل الضغط على وزارة الخارجية من أجل الانتهاء من حل كافة المشكلات المتعلقة بمكاتب التصديقات التي لم تنته بعد وذلك على مستوى كافة المكاتب بالجمهورية.

وأشارت اللجنة على أن هذا الملف سيظل على جدول أعمالها حيث أنه من الموضوعات المهمة، ولابد من تطوير كافة الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين وليس لمكاتب التصديقات فقط.