صور.. صندوق تحيا مصر يطلق أسبوع الخير من مدينة الأسمرات

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- أحمد مسعد:

أطلق صندوق تحيا مصر فعاليات أسبوع الخير من مدينة الأسمرات، للوصول إلى 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

ويوفر المعرض 200 ألف قطعة من الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، ومنتجات العناية الشخصية وألعاب الأطفال، والأدوات المنزلية والبطاطين والألحفة.

كما سيتم توزيع 250 طنًا من المواد الغذائية و20 طنًا من اللحوم، وتجهيز 100 عروسة من الفتيات الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج اللازمة لتأثيث المنزل، وتوفير الكراسي الكهربائية والكراسي المتحركة لرعاية ذوي الهمم، وأدوات مساعدة للمكوفين وأدوات الكتابة بطريقة برايل.

ويشمل المعرض قافلة طبية شاملة بكل التخصصات، وملتقى لتوظيف الشباب، ومعرض للحرف اليدوية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، وجميع الخدمات المقدمة خلال أسبوع الخير مجانية بالكامل.

اقرأ أيضًا:

بعد مقترح الأزهر.. لماذا يصعب تعريب علوم الطب والصيدلة؟

قطار كل 4:30 دقيقة.. قرار عاجل من مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز