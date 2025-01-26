وزارة الزراعة تعلن عن موعد فتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع 2025

كتب- عمرو صالح:

قال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنه اعتبارا من ٢ فبراير المقبل سيتم فتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع في نسخته الـ 92 والمزمع انطلاقها أبريل المقبل في المتحف الزراعي بالدقي.

وبحسب بيان الزراعة قال "عزوز" إن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بتقديم كافة التسهيلات أمام العارضين لتشجيع أكبر عدد من منتجي ومصدري الزهور ونباتات الزينة للاشتراك في المعرض هذا العام بالإضافة إلى دعوة بعض الدول العربية للاشتراك أيضا في المعرض تمهيدا لأن يصبح معرضا دوليا.

وأضاف عزوز أن العمل يجرى على قدم وساق في المتحف الزراعي حتى يكون جاهزا لاستقبال هذا الحدث الكبير.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق عن اشتراك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ولأول مرة في تنظيم المعرض في نسخته الجديدة.

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