24 صورة ترصد إقبال الجماهير على معرض الكتاب مع انطلاق يومه الثاني

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

شهدت الساعات الأولى من اليوم الثاني لانطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث اصطف العشرات من الشباب والأسر المصرية في طوابير أمام الأبواب الخارجية للمعرض.

يأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الثقافة، عن استقبال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56، أمس الجمعة، أول أيام المعرض 400 ألف و942 زائرًا، للمشاركة في فعالياته الثقافية، واقتناء المؤلفات المتنوعة في كل فروع المعرفة، سواء من أجنحة قطاعات وزارة الثقافة، أو أجنحة دور النشر المختلفة.

يُذكر أن الدورة الـ 56 للمعرض تُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياتها من 23 يناير حتى 5 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف لهذه الدورة، وتم اختيار الدكتور أحمد مستجير شخصية العام، والكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل.

ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.

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