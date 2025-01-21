إسلام بحيري يعلق على إضافة الدين للمجموع.. ويوجه 6 أسئلة لوزير التعليم

كتب- محمد عاطف:

علق الباحث إسلام بحيري، على قرار وزارة التعليم بإضافة الدين للمجموع كمادة أساسية لجميع الصفوف الدراسية بداية من العام المقبل.

وتساءل بحيري عبر حسابه على موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء: "لماذا لا يجب أن تكون "مادة الدين" في مجموع درجات النجاح والرسوب؟".

ووجه بحيري رسالة لوزير التعليم محمد عبداللطيف قائلًا: "تدريس الدين باعتباره مقدسا، يختلف تماما عن تدريس الدين باعتباره من المعارف الدنيوية كالفيزياء والرياضيات والجغرافيا".

وأضاف: "هل تتخيل معالي الوزير أن يقول طالب أنا أكره الفيزياء والدين؟.. هنا يقصد الدين كمادة ولا يقصد الدين كمقدس، هل تتصور معاليك أن يقول طالب أن الدين سبب رسوبي وضياع مستقبلي؟، هل تتصور معالي الوزير أن يضبط طالب وهو يغش سورة يس؟، هل ساعدته أنت بهذا على بلوغ الأخلاق الحميدة كما تقول معاليك؟، هل وصلك خطورة أن تجعل الدين مادة تدرس بالكم لمجرد النجاح والرسوب؟".

وتابع: "معالي الوزير: لقد قلت في أسبابك لإلغاء تدريس اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا، أنك لم تجد أي دولة في العالم تدرس للطلاب مثل هذه العلوم، وأنا أوافقك، فهل تعرف معاليك دولة في العالم تدرس الدين في مراحلها التعليمية؟".

واختتم حديثه بالقول إن "قدسية الدين تكمن في ألا يكون مجرد مادة يسعى الطالب فيها للهروب من الرسوب، بل يظل دراسة إنسانية يكون الإقبال على المعرفة فيها لأجل المعرفة والعلم فقط".