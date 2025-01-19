مستشفيات جامعة عين شمس تدشن مشروعًا لتقديم 1000 كشف مجاني عن بعد

كتب- عمر صبري:

دشنت مستشفيات جامعة عين شمس مشروعا جديدا تحت عنوان "صحة في بيتك" والذي يهدف إلى تقديم 1000 كشف مجاني للمرضى عن بعد في 6 تخصصات طبية وهي: الأطفال، المناعة، الجهاز الهضمي، الصدر، الروماتيزم، الجلدية.

يأتي المشروع تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وفي كلمته خلال تدشين المشروع أكد الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، على الأهمية المتزايدة لتقنيات الطب عن بُعد في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها.

كما استعرض المشروعات المشتركة التي تم تنفيذها بالتعاون مع مستشفى جامعة عين شمس الرقمي وعددًا من الدول الأفريقية، من بينها الصومال و الكاميرون والسودان ونيجيريا، والدول العربيه ومنها اليمن والتي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية في المناطق ذات الاحتياج.

وتطرق يوسف إلى الذكاء الاصطناعي والجراحات الروبوتية ودورها في الطب عن بعد مؤكدًا على دورها فى تمكين الأطباء من إجراء عمليات دقيقة بما يفتح آفاقًا جديدة لعلاج المرضى حول العالم.

وأوضح الدكتور تامر عمارة مدير مستشفي جامعه عين شمس الرقمى أن التعاون يستهدف الإستفادة من الطب عن بعد فى تيسير الخدمات الطبية للمرضى، من خلال تقليل الوقت والتكلفة المادية المرتبطة بالانتقالات للوصول إلى الخدمات الصحية، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية عبر تقليل الاعتماد على وسائل المواصلات.

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