تأخر وصول أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بإحدى مدارس الجيزة.. وقرارات عاجلة من المحافظ

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، تلقي بلاغ لمنظومة الشكاوى والخاص باستغاثة أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بإحدى المدارس من تأخر وصول الأوراق الامتحانية للطلاب لمادة اللغة العربية.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، قبل قليل، فقد كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم، بتوجيه الإدارة التعليمية المعنية باستعاضة الوقت الضائع من الطلاب انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص ولضمان عدم تأثير ذلك على المستقبل التعليمي للطلاب.

كما قرر المهندس عادل النجار، تحويل المسئولين بالمدرسة للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعدم الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة لعملية استلام وتسليم الأوراق الامتحانية.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم، بالمتابعة الدورية لسريان العملية الامتحانية بانتظام داخل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتظام الامتحانات للطلاب دون أي معوقات.

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