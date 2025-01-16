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صلاح حسب الله: مساهمة دول الخليج في إعادة إعمار غزة ضرورة لا تقبل التأجيل

11:39 م الخميس 16 يناير 2025

النائب الدكتور صلاح حسب الله

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كتب- حسن مرسي:

أكد النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق لمجلس النواب، أن إعادة إعمار غزة ليست مجرد مسؤولية دولة بعينها، بل هو دور قومي عربي يتطلب مشاركة جميع الدول العربية، وعلى رأسها دول الخليج.

تابع خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه واثق بأن المملكة العربية السعودية، والإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد، وقطر بقيادة الشيخ تميم، لن يتأخروا عن دعم هذا الجهد، إلى جانب مصر التي كانت دائمًا في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية.

وشدد المتحدث الرسمي السابق لمجلس النواب، على أن إعادة إعمار غزة يعكس الالتزام القومي العربي، ويُعد بمثابة إعادة الحياة لقلب الوطن العربي.

وأشار إلى أن هذا الموقف يستدعي روح التضامن العربي التي شهدناها خلال حرب أكتوبر 1973، حينما اعتبر القادة العرب، مثل الملك فهد رحمه الله، أن معركة 1973 ليست مجرد معركة مصرية أو سورية، بل معركة عربية جامعة.

وتابع النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق لمجلس النواب، إن الدفاع عن غزة والدولة الفلسطينية اليوم يمثل امتدادًا لذلك التضامن القومي.

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النائب صلاح حسب الله إعادة إعمار غزة مساهمة دول الخليج في إعمار غزة برنامج خط أحمر
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