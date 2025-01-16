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اضطراب الملاحة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

09:49 م الخميس 16 يناير 2025

اضطراب حركة الملاحة البحرية

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد وجنوب البلاد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء.

وأوضحت أنه من المتوقع ان تشهد الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأشارت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة ونشاط بحركة الرياح بسرعة (40 :60 كم /ساعة) وارتفاع الأمواج من (2.5 :3.5 متر).

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اضطراب الملاحة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
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