تحرك جديد من الحكومة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات مكثفة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بهدف تنسيق الجهود المشتركة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والأكثر احتياجًا.

وأشار" مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى وضع خارطة طريق واضحة على أرض الواقع لضمان وصول المساعدات والخدمات إلى مستحقيها بشكل فعال، موضحًا أن الحكومة تعمل بالتعاون مع كافة الأطراف لضمان تحقيق نتائج ملموسة خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، معربًا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون في إطار خطط التنمية المستدامة.

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