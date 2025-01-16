كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 16-1-2025 على كافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الخميس 16 يناير 2025 معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل شمالية، دافئ على جنوب سيناء والبلاد، شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وبحسب الهيئة، فإن طقس اليوم الخميس يشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

ومن المقرر أن يشهد طقس اليوم الخميس 16 يناير 2025 نشاطًا للرياح أحيانًا، على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، وفقا للهيئة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب المحافظات وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 13 والعظمى 21.

- العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 20.

- 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 20.

- كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 20.

- دمياط الصغرى 14 والعظمى 19.

- بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 20.

- الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 24.

- السويس الصغرى 10 والعظمى 23.

- العريش الصغرى 08 والعظمى 22.

- رفح الصغرى 07 والعظمى 22.

- طابا الصغرى 10 والعظمى 21.

- شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 21.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 20.

- مطروح الصغرى 11 والعظمى 21.

- الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25.

- مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 24.

- الفيوم الصغرى 11 والعظمى 24.

- بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 24.

- المنيا الصغرى 11 والعظمى 25.

- أسيوط الصغرى 12 والعظمى 26.

- سوهاج الصغرى 12 والعظمى 26.

- قنا الصغرى 14 والعظمى 29.

- الأقصر الصغرى 13 والعظمى 29.

- أسوان الصغرى 15 والعظمى 30.

- الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 27.