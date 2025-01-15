محافظ القاهرة: إقامة النسخة الثالثة من معرض بازار القاهرة بمدينة نصر بمشاركة 200 عارض

كتب- محمد نصار:

أعلن إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن إقامة المحافظة النسخة الثالثة لمعرض "بازار القاهرة" بمجمع السوق الحضارى بالحي العاشر بمدينة نصر في الفترة من ١٦ - ٢٣ يناير الجاري بمشاركة أكثر من ٢٠٠ عارض وشركة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المعرض الذي يعد الأكبر الذي تقيمه محافظة القاهرة من حيث تنوع المنتجات وعدد المشاركين يعد فرصة كبرى للأسر للحصول على احتياجاتهم من مكان واحدة بتخفيضات كبيرة حيث يضم ٤٠ شركة قطاع خاص تقدم المواد الغذائية بتخفيضات تبدأ من ٢٠% وتصل إلى ٥٠% من بينها الأرز، والزيت، والمكرونة، والسكر، والخضر والفاكهة، واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى ياميش رمضان، والتمور، والعسل، والألبان، والأجبان، والبقوليات، والعطارة، إلى جانب مشاركة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتنوع منتجاتها كالمواد الغذائية والمساحيق عالية الجودة.

كما يشارك به ٨٠ عارضًا من الأسر المنتجة، والحرف اليدوية، وشباب الخريجين، والمشروعات الصغيرة، لعرض منتجات الأخشاب، والجلود، والنحاس، كما يضم معرضًا للملابس ،والاكسسوارات، والأحذية،والبارفانات ، والنظارات بتخفيضات تصل إلى أكثر من ٣٠%.

كما سيضم المعرض نموذجًا مصغرًا من سوق العبور يقوم فيه عدد من تجار سوق العبور ببيع الخضار، والفاكهة، والأسماك بالجملة، كما يشارك به مصانع الجلود بمدينة الأمل، والأسمرات وعزبة خير الله، بالإضافة إلى العارضين التابعين لمنصة أيادي مصر.

معرض "بازار القاهرة الثالث" تم اختيار مكان إقامته بالسوق الحضاري بالعاشر الملاصق لموقف زهراء مدينة نصر لسهولة وصول المواطنين إليه للحصول على احتياجاتهم.

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